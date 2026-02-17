SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher de 60 anos morreu afogada após ser arrastada pela enxurrada e ficar presa sob um carro no Mandaqui, na zona norte de São Paulo, durante temporal que atingiu a cidade na tarde desta segunda-feira (16).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, a vítima caminhava em direção à própria residência após visitar a irmã quando foi surpreendida pela força da água. Arrastada pela enxurrada, ela foi parar sob um veículo estacionado na Rua Larival Gea Sanches.

Os bombeiros foram acionados e conseguiram resgatá-la, mas ela já estava em parada cardiorrespiratória. A mulher foi reanimada e levada ao Pronto-Socorro do Mandaqui, mas não resistiu.

A chuva que atingiu a capital paulista e a Grande São Paulo na tarde desta segunda causou pontos de alagamento. De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da prefeitura, a combinação de calor com a entrada da brisa marítima favoreceu a formação de áreas de instabilidade, provocando temporais em bairros como Mooca (zona leste), Vila Mariana (zona sul), Santana (zona norte), Butantã (zona oeste), região central, além da marginal Tietê.

Em Guarulhos, na Grande São Paulo, houve registro de pessoas ilhadas na avenida Monteiro Lobato, Centro, que ficou totalmente alagada. Uma mulher ficou agarrada a um poste para poder se salvar, enquanto o carro era arrastaado pela enxurrada. Na cidade, 25 pessoas precisaram ser resgatadas pelos bombeiros.