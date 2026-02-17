SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As escolas de samba Acadêmicos do Tucuruvi e Pérola Negra lideraram a apuração do Grupo de Acesso do Carnaval de São Paulo e, com isso, desfilarão no Grupo Especial em 2027. A apuração ocorreu na manhã nesta terça-feira (17), no Sambódromo do Anhembi.
A Acadêmicos do Tucuruvi, sediada na zona norte da capital paulista, liderou a disputa desde o início e foi a campeã com 269,9 pontos.
O segundo lugar foi definido no último quesito, fantasia, com Pérola Negra ficando à frente das demais com 269,4 pontos.
A Acadêmicos do Tucuruvi apresentou o enredo "Anti-herói Brasil", assinado pelo carnavalesco Nicolas Gonçalves e pelo enredista Cleiton Almeida, em homenagem aos brasileiros que enfrentam as contradições do país. A agremiação quis mostrar os heróis anônimos e humanos que estão às margens da sociedade.
Já a Peróla Negra levou à avenida o enredo "Valei-me cangaceira arretada, Maria que abala a gira, valente e bonita que vence demanda", em exaltação à história de Maria Bonita.