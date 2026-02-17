SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Acadêmicos do Tucuruvi e Pérola Negra vão voltar a desfilar no Grupo Especial no Carnaval de 2027.

A Acadêmicos do Tucuruvi foi a campeã do Grupo de Acesso com 269,9 pontos. Com o samba-enredo "Anti-Herói Brasil", a escola resgatou na literatura e na cultura popular figuras que representam a dualidade do anti-herói.

Com 269,4 pontos, Pérola Negra e Mancha Verde disputaram o segundo lugar. No critério de desempate, a Pérola Negra garantiu acesso à elite do Carnaval paulista. A escola desfilou no Anhembi com o enredo "Valei-me, cangaceira arretada, Maria que abala a gira, valente e Bonita que vence demanda".

Por outro lado, Nenê da Vila Matilde e Camisa 12 foram rebaixadas para o Grupo de Acesso II. Elas fizeram, respectivamente, 268,7 e 268,5 pontos. A Nenê da Vila Matilde homenageou a esquina da Av. Ipiranga com a São João com o enredo "Encruzas - Nenê de Corpo e Alma no Coração de São Paulo. Já a Camisa 12 desfilou com o enredo "Princesas Nagô, Rainhas do Brasil - A Origem da Fé, Herança de Ketu", exaltando a força das mulheres na ancestralidade africana.