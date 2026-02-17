SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Justiça do Amazonas decretou a prisão preventiva (sem prazo) de Pedro José da Silva Gomes, 42, piloto da lancha Lima de Abreu 15, que naufragou na sexta-feira (13) nas proximidades do Encontro das Águas, em Manaus.

Gomes havia sido detido após o acidente, mas foi liberado mediante pagamento de fiança de R$ 16 mil. Após a decretação da prisão preventiva, no sábado (14), ele não se apresentou à delegacia e é considerado foragido.

A reportagem não havia localizado a defesa de Gomes até a publicação deste texto.

Segundo o despacho, a prisão foi decretada para "garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal".

O naufrágio deixou três pessoas mortas: Samyla de Souza, 3, a estudante Lara Bianca, 22, e o cantor gospel Fernando Garcêz.

O número de desaparecidos, que inicialmente era de sete, foi reduzido para cinco na noite de segunda-feira (16), segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). Ao todo, 71 pessoas foram resgatadas com vida no dia do acidente.

A embarcação fazia o trajeto entre Manaus e Nova Olinda do Norte quando virou durante a navegação.

De acordo com a Marinha, as buscas continuam tanto na área do acidente quanto nas margens dos rios, com apoio de embarcações e mergulhadores. A Polícia Civil investiga o caso para definir as causas do acidente.