SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Encerrados os desfiles das escolas de samba, a definição da campeã do Carnaval de São Paulo em 2026 ficará por conta da apuração das notas.

QUANDO SERÁ A APURAÇÃO DO CARNAVAL SP 2026?

A leitura das avaliações está marcada para nesta terça-feira (17) (17), às 16h. Na ocasião, serão anunciadas as notas de bateria, harmonia, evolução, samba-enredo, mestre-sala e porta-bandeira, comissão de frente, alegoria, enredo e fantasia.

Quatro jurados diferentes avaliarão cada quesito. A menor nota recebida em cada categoria será automaticamente descartada no cálculo final. Caso haja empate na pontuação total ao fim da apuração, o desempate ocorrerá pela soma das notas descartadas.

A transmissão será feita pela TV Globo e pelo Globoplay. A emissora garantiu os direitos de transmissão do Grupo Especial do Carnaval paulistano até 2026, mantendo a cobertura integral dos desfiles e da apuração.

As cinco primeiras colocadas na tabela geral retornam ao Sambódromo do Anhembi no Desfile das Campeãs. A festa acontece no sábado, 21 de fevereiro, a partir das 20h. Duas escolas serão rebaixadas.

AS ÚLTIMAS ESCOLAS CAMPEÃS DO CARNAVAL DE SP

2025: Rosas de Ouro

2024: Mocidade Alegre

2023: Mocidade Alegre

2022: Mancha Verde

2021: Desfiles cancelados devido à pandemia de Covid-19

2020: Águia de Ouro

2019: Mancha Verde

2018: Acadêmicos do Tatuapé

2017: Acadêmicos do Tatuapé

2016: Império de Casa Verde

2015: Vai-Vai