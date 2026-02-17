SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Encerrados os desfiles das escolas de samba, a definição da campeã do Carnaval de São Paulo em 2026 ficará por conta da apuração das notas.
QUANDO SERÁ A APURAÇÃO DO CARNAVAL SP 2026?
A leitura das avaliações está marcada para nesta terça-feira (17) (17), às 16h. Na ocasião, serão anunciadas as notas de bateria, harmonia, evolução, samba-enredo, mestre-sala e porta-bandeira, comissão de frente, alegoria, enredo e fantasia.
Quatro jurados diferentes avaliarão cada quesito. A menor nota recebida em cada categoria será automaticamente descartada no cálculo final. Caso haja empate na pontuação total ao fim da apuração, o desempate ocorrerá pela soma das notas descartadas.
A transmissão será feita pela TV Globo e pelo Globoplay. A emissora garantiu os direitos de transmissão do Grupo Especial do Carnaval paulistano até 2026, mantendo a cobertura integral dos desfiles e da apuração.
As cinco primeiras colocadas na tabela geral retornam ao Sambódromo do Anhembi no Desfile das Campeãs. A festa acontece no sábado, 21 de fevereiro, a partir das 20h. Duas escolas serão rebaixadas.
AS ÚLTIMAS ESCOLAS CAMPEÃS DO CARNAVAL DE SP
2025: Rosas de Ouro
2024: Mocidade Alegre
2023: Mocidade Alegre
2022: Mancha Verde
2021: Desfiles cancelados devido à pandemia de Covid-19
2020: Águia de Ouro
2019: Mancha Verde
2018: Acadêmicos do Tatuapé
2017: Acadêmicos do Tatuapé
2016: Império de Casa Verde
2015: Vai-Vai