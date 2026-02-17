SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O terceiro e último dia dos desfiles do Grupo Especial do Carnaval 2026 do Rio acontece nesta terça-feira (17), encerrando a maratona de samba na Marquês de Sapucaí.

O QUE ACONTECEU

O Paraíso do Tuiuti abre a noite às 21h45. Depois, se apresentam Unidos de Vila Isabel, Acadêmicos do Grande Rio e Acadêmicos do Salgueiro.

Onde assistir: Os desfiles serão transmitidos ao vivo pela TV Globo (aberta) e Globoplay (streaming).

O tempo de desfile das escolas varia de 70 a 80 minutos. O não cumprimento do tempo mínimo ou máximo gera penalização na pontuação.

ENREDOS DAS ESCOLAS DO DIA

Paraíso do Tuiuti: "Lonã Ifá Lukumi" (enredo sobre a religião afro-cubana lucumí/Santeria).

Unidos de Vila Isabel: "Macumbembê, Samborembá: Sonhei que um Sambista Sonhou a África" (inspirado na vida e obra de Heitor dos Prazeres).

Acadêmicos do Grande Rio: "A Nação do Mangue" (celebra o movimento cultural Manguebeat).

Acadêmicos do Salgueiro: "A delirante jornada carnavalesca da professora que não tinha medo de bruxa, de bacalhau e nem do pirata da perna-de-pau" (homenagem à carnavalesca Rosa Magalhães).