SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um navio porta-contêineres de bandeira de Singapura atingiu duas balsas que faziam a travessia entre Santos e Guarujá na noite de segunda-feira (16), no canal do Porto de Santos. Segundos antes da colisão, quatro tripulantes da balsa FB-15 pularam no mar e nadaram até o cais.

De acordo com a Marinha do Brasil, o navio "Seaspan Empire" deixava o Porto de Santos quando houve a colisão com as balsas FB-14 e FB-15, que realizavam a travessia no momento do acidente. As embarcações não transportavam passageiros.

Imagens gravadas por pessoas que estavam na margem mostram os quatro tripulantes na água, nadando em direção ao cais ?estrutura fixa de concreto onde as embarcações atracam. Testemunhas ajudaram no resgate, jogando boias e coletes e orientando os trabalhadores até a margem. Alguns chegaram a entrar na água para auxiliar.

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, estavam a bordo da FB-15 o comandante e três marinheiros. Todos conseguiram sair da água sem ferimentos. A Praticagem, responsável por auxiliar as manobras de navios na região, enviou lanchas para apoiar o resgate.

A Marinha afirmou que houve danos materiais nas embarcações, mas sem vítimas. Uma investigação foi aberta para apurar as causas do acidente e eventuais responsabilidades.