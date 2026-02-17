SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Gustavo Mioto realiza nesta terça-feira (17) de Carnaval a terceira edição do bloco Solteiro Não Trai, nome de um dos sucessos de sua carreira, no parque Ibirapuera, zona sul de São Paulo.

A performance do sertanejo, com início previsto para 11h, já atrasa mais de uma hora, mas mantém público grande debaixo de garoa.

O bloco divide o parque com o Latinha Mix, trio com apresentações de Marcelo Falcão, Maneva e Dubdogz, previsto para iniciar às 12h.

O repertório do Solteiro Não Trai deve incluir versões carnavalescas das sertanejas "Com ou Sem Mim" e "Eu Gosto Assim", de Mioto.