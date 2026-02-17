SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma turista estrangeira levou uma rasteira durante um assalto em um bloco de Carnaval na avenida Chile, no centro do Rio, na tarde de domingo (15).

Vídeo mostra mulher sendo agredida por criminoso no meio da rua. Ele tenta roubar os pertences da vítima e dá uma rasteira nela, que cai no chão bruscamente. As imagens mostram ainda que um homem armada dispara contra os suspeitos, que correm.

Turista é socorrida por pedestres que passavam pelo local. Ela acionou a polícia e indicou a possível localização dos assaltantes. Em nota, a Polícia Militar do Rio de Janeiro esclareceu que enviou agentes do 5º BPM (Praça da Harmonia) ao local.

Durante as buscas, três suspeitos foram presos em flagrante. Com eles, foram apreendidos um celular, um carregador de celular, um relógio e cinco euros em espécie, objetos reconhecidos como pertencentes à vítima.

A nacionalidade da mulher não foi informada pela polícia. A ocorrência foi encaminhada à DEAT (Delegacia Especial de Atendimento ao Turista), que investiga o caso.

Entre sexta-feira (13) e segunda-feira (16), balanço de Carnaval da PM aponta que 358 criminosos foram presos. Além disso, 53 adolescentes foram apreendidos, em diferentes regiões do estado, durante operações voltadas para garantia da segurança de foliões.

Foram recuperados 66 telefones celulares no período, ainda de acordo com a polícia. Também houve apreensão de sete fuzis e outras 34 armas de fogo.