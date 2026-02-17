Bruno Reis, prefeito de Salvador (BA), anunciou mudanças importantes na programação Carnaval de 2027. Segundo ele, o evento começará mais cedo e ganhará um dia extra de festa na capital baiana.

A alteração acontece devido à coincidência da Festa de Iemanjá com o tradicional Pipoco. Para evitar sobreposição, a prefeitura decidiu antecipar o Pipoco para a sexta-feira anterior e reorganizar toda a agenda do pré-Carnaval. A mudança, segundo ele, garantirá mais um dia de folia.

A Festa de Yemanjá é na terça que ocorre o Pipoco. Vamos antecipar o Pipoco para a sexta, dia 29. No sábado Furdunço, no domingo Fuzuê. A segunda-feira sem lei com Xanddy, terça sem lei. Na quarta os bloquinhos e quinta começa o Carnaval. Na prática, teremos um dia a mais de Carnaval em 2027.

Bruno Reis à Globo

COMO FICA A PROGRAMAÇÃO

29/01/27 (Sexta-feira): Pipoco com Léo Santana

30/01/27 e 31/01 (Fim de semana): Os tradicionais Furdunço e Fuzuê no circuito contrafluxo

01/02/27 (Segunda-feira): "A Melhor Segunda-feira do Mundo" comandada por Xanddy Harmonia

02/02/27 (Terça-feira): Festa de Iemanjá, no Rio Vermelho

03/02/27 (Quarta-feira): Desfile dos bloquinhos do Habeas Copos na Barra

04/02/27 (Quinta-feira): Abertura Oficial do Carnaval 2027