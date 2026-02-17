SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - As cantoras Ivete Sangalo e Daniela Mercury cantaram juntas nesta terça-feira (17) no circuito do Campo Grande, em Salvador.

Daniela subiu no trio de Ivete, que faz um desfile aberto ao público. Juntas, as duas cantaram as músicas "É Terreiro" e"Maimbê Dandá", de Daniela, e "Mundo Vai", de Ivete.

Entre uma música e outra, as cantoras trocaram elogios. Ivete disse que Daniela sempre foi um norte em sua carreira.

"Você determinou muita coisa, de ser uma artista que trouxe a dança e o teatro para o trio. É dona de si, sempre foi minha parceira", disse Ivete.

Daniela retribuiu e disse que Ivete é uma inspiração e uma das vozes mais bonitas da música brasileira.

Os blocos liderados pelas duas cantoras, o Crocodilo e o Coruja, enfrentaram uma batalha judicial neste Carnaval em torno da prioridade de horário de desfilar no circuito Barra-Ondina.

O bloco Crocodilo acionou a Justiça pedindo para ser o primeiro a desfilar no domingo (15) e a segunda-feira (16), alegando que Daniela Mercury foi pioneira do circuito.

O Tribunal de Justiça da Bahia, contudo, decidiu manter a ordem já prevista dos desfiles, com Bell Marques abrindo no domingo e Ivete Sangalo na segunda.