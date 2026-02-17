SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os blocos de Carnaval no parque Ibirapuera nesta terça-feira (17) tiveram programação eclética, com frevo, sertanejo, reggae e música eletrônica ao longo do dia.

A manhã começou com o desfile do Galo da Madrugada, tradicional de Pernambuco e que levou frevo e maracatu aos foliões. O trio teve apresentações dos cantores Gustavo Travassos e Romero Ferro.

À tarde, com 1h40 de atraso, o sertanejo Gustavo Mioto arrastou a multidão ao som de seus sucessos como "Solteiro Não Trai", que dá nome ao bloco, e "Anti Amor".

Último trio da programação, o Rehidrat, da rádio Mix, reúne agora o grupo paulista de reggae Maneva, o cantor Marcelo Falcão, ex-vocalista da banda O Rappa, e a dupla mineira de música eletrônica Dubdogz.