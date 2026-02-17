RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Foliões foram atendidos por socorristas durante o cortejo do Fervo da Lud, bloco da cantora Ludmilla, que ocorreu nesta terça (17), no centro do Rio. A temperatura já marcava mais de 30ºC por volta das 11h da manhã. A cantora, por sua vez, ressaltou a importância de as pessoas se hidratarem para brincar a folia.

A reportagem presenciou diversas pessoas desmaiadas e outras sendo atendidas em macas por socorristas, possivelmente, em razão das altas temperaturas na cidade. Em um vídeo, é possível ver uma mulher desacordada e sendo socorrida por agentes que estavam no bloco e jogam água sobre o rosto dela.

Por outro lado, a Cedae (Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio) esguichou água sobre quem acompanhava o trio elétrico da cantora. A organização também distribuiu água e protetor solar para os foliões. Também foram distribuídas viseiras para proteger o rosto da exposição direta ao sol.

O Rio de Janeiro vem enfrentando ondas de calor. Há quatro dias, a prefeitura emitiu alerta de estágio 3 na capital.

Tags:

rio