SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O encontro entre o K-pop e o Carnaval paulistano rendeu declaração emocionada. Após subir no trio elétrico do Bloco da Pabllo, no Parque Ibirapuera, em São Paulo, as integrantes do NMIXX agradeceram ao público brasileiro nas redes sociais.

"Muito obrigada pelo carinho e pela energia incrível dos fãs brasileiros! Graças a vocês, foi um show inesquecível. Nunca vamos esquecer esse momento!", escreveram em português.

A apresentação, realizada na segunda-feira (16), marcou a primeira vez que um grupo de K-pop participou do Carnaval de rua da capital paulista. Ao lado de Pabllo Vittar, Lily, Haewon, Sullyoon, Bae, Jiwoo e Kyujin cantaram "Mexe", parceria lançada em 2025, e ainda apresentaram a prévia de uma nova colaboração, ainda sem título confirmado.

O trio começou a se movimentar por volta das 14h e encerrou o percurso perto das 17h40, com Pabllo e o grupo sul-coreano alternando. Segundo os organizadores, o bloco já havia reunido cerca de 3 milhões de pessoas em 2024 e 2 milhões em 2025.