SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Depois de fazer uma participação especial no trio elétrico de Ivete Sangalo, a cantora Daniela Mercury iniciou seu desfile nesta terça-feira (17) no circuito do Campo Grande.

Ao atravessar a passarela Nelson Maleiro, a cantora celebrou as mulheres e deu um recado aos homens presentes no circuito.

"Escutem as vozes, os desejos e liberdade das mulheres. A gente se vê de forma distorcida por causa dessa história de patriarcalismo. Não somos propriedade de ninguém", disse a cantora.

Na sequência, antes de cantar a música "É Terreiro", Daniela disse que Salvador será um exemplo contra o machismo, o patriarcado e o coronelismo.