WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - A brasileira Adriana Barbosa, que morreu após ser esfaqueada pelo ex-marido Marcos Marques-Leal nos Estados Unidos, era uma pessoa presente na Brazil Gospel Church, localizada perto de Farmington, onde ela vivia.

O pastor Romulo Souza relembra que foi quem fez a cerimônia do casamento de Adriana e afirma que, para ela, a religião era importante. Lá, ela gostava de ajudar na cozinha e também dirigia um círculo de oração. "Vai fazer muita falta", lamenta o pastor.

Brasileira, ela vivia havia quase vinte anos nos Estados Unidos , onde teve duas filhas. Segundo Rômulo, devido à situação migratória de Adriana, ela não visitava o Brasil fazia anos, mas uma viagem estava nos planos próximos.

"A Adriana tinha acabado de conseguir o green card e ela falava para mim que queria ir ao Brasil. Estava guardando dinheiro, mas, infelizmente, não pôde ir. Depois de mais de 20 anos morando aqui nos Estados Unidos, quando finalmente consegue, acontece [a tragédia]", diz Souza.

Ele relata que Adriana contou sobre os problemas no matrimônio e relatou que procurou advogados durante o fim do casamento até que conseguiu uma medida protetiva contra o ex.

"Ele não podia se aproximar dela. Acredito que talvez tenha sido isso o que tenha o deixado muito zangado. Não sei o que o levou a cometer essa loucura", afirma o pastor.

Segundo ele, as duas filhas de Adriana pediram que ela fosse enterrada na cidade em que vivia. Por isso, a igreja está coletando doações para conseguir fazer um sepultamento, uma homenagem e também ajudar as filhas, que agora estão sem a mãe e sem o pai.

Até agora, já conseguiram reunir US$ 22 mil, cerca de R$ 112 mil. "Essa vaquinha já foi feita para ir diretamente para a filha. O dinheiro não vai passar na mão de ninguém e é para elas terem esse suporte. Estamos fazendo um esforço para ajudá-las e confortá-las neste momento."

A reportagem não conseguiu acesso à defesa do ex-marido de Adriana. De acordo com relatos da polícia, após esfaquear a ex-mulher, ele teria tentado se matar e ficou gravemente ferido. Por isso, foi encaminhado para o hospital. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde de Marcos.