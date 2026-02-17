RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - As altas temperaturas têm sido um desafio para os foliões que curtem os blocos no Carnaval de rua do Rio de Janeiro. De acordo com o monitoramento do Centro de Inteligência Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde do Rio, de 12 a 16 de fevereiro, quando a cidade entrou em níveis de calor 2 e 3, a rede de urgência e emergência da SMS registrou 2.709 atendimentos possivelmente relacionados às altas temperaturas.

Esse número corresponde a um aumento de 11,2% em relação a mediana esperada relativa ao mesmo período de anos anteriores. As principais causas foram tontura, vertigem, fraqueza e desmaio.

A Prefeitura do Rio sugere aumentar a ingestão de água ou de sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede.

Outras orientações são:

- consumir alimentos leves como frutas e saladas

- utilizar roupas leves e frescas; evitar bebidas alcoólicas e com elevado teor de açúcar; evitar a exposição direta ao sol, em especial, das 10h às 16h

- manter-se informado sobre os níveis de calor na cidade do Rio de Janeiro por meio das redes sociais e sites do Centro de Operações Rio e da Secretaria Municipal de Saúde.

Com máxima de 35°C prevista para esta terça-feira, segundo o Alerta Rio, participantes do Fervo da Lud passaram mal durante o desfile do bloco.

A cidade está no nível 3 de calor desde a última sexta-feira (13), quando o Alerta Rio anunciou o Protocolo de Calor. A medida é acionada quando as temperaturas atingem índices elevados, entre 36 e 40 graus, com previsão de permanência ou elevação por, no mínimo, três dias consecutivos.

A Folha mostrou que para driblar o calorão, o público tem feio de um tudo, desde arminhas de água, jatos, regadores, ventiladores portáteis e até caminhões-pipa.

Os próximos dias serão de tempo instável e com muita nebulosidade. A quarta-feira (18) ainda começa quente, com máxima de 35°C, mas o céu fecha ao longo do dia e há previsão de pancadas de chuva a partir da tarde. Na quinta-feira (19), as temperaturas começam a cair, com máxima de 32°C, céu nublado e chuva entre a tarde e à noite.

O maior alívio no calor ocorre na sexta-feira (20), que deve ser o dia mais ameno do período, com máxima de 29°C e mínima de 20°C.

O tempo segue nublado, com pancadas isoladas de chuva. No sábado (2), a temperatura volta a subir, chegando aos 32°C, mas a madrugada e a manhã serão mais frias, com mínima de 18°C. O céu permanece encoberto e há previsão de chuva fraca a moderada ao longo do dia.