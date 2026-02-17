SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHARESS) - A Defesa Civil de São Paulo emitiu alerta severo de chuva forte no centro e nas zonas norte, sul e oeste da capital paulista nesta terça-feira (17).

O CGE também afirmou que há previsão de chuva moderada e forte, acompanhada de rajadas de vento. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências, há "potencial de alagamentos e transbordamento de pequenos rios e córregos".

Combinação do calor com brisa marítima provoca chuva. Inicialmente, segundo o CGE, as pancadas são isoladas, mas depois podem se generalizar pela cidade.

A chuva de ontem arrastou uma mulher na zona norte, que morreu. A vítima de 60 anos caminhava em direção a casa de sua irmã, quando foi levada pela água. Ela chegou a ser encaminhada para um hospital da região, mas não resistiu. Essa foi a 18ª morte em decorrência das chuvas no estado paulista de dezembro até agora.

Até o momento, já choveu 136,6 mm de chuva em São Paulo. O valor equivale a 62,9% dos 217,2 mm esperados para todo o mês de fevereiro.