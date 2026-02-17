SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 24 anos denunciou ter sido agredido por policiais militares após ter sido confundido em um restaurante no município de Luzilândia, no Piauí.

Edson Carvalho afirmou que levou tapas e socos, sem ter cometido nenhum crime. As agressões, que ocorreram na madrugada do dia 15 de fevereiro, no bairro Novo Oriente, foram registradas por câmeras de segurança do estabelecimento.

Imagens mostram que PMs chegam ao restaurante e já agridem Edson. O homem bota as mãos na cabeça, para se render, mas as agressões começam em seguida.

Ele contou em uma publicação nas redes sociais que após ser agredido, os agentes disseram que o confundiram. "Nunca apanhei desse jeito, nem do meu pai nem da minha mãe", escreveu.

Vítima estava no local para pedir comida após voltar de uma festa de Carnaval. Ele estava acompanhado da esposa e de amigos. "Quando levanto a vista, já vêm os PMs me xingando. Eu só perguntei: 'O que eu fiz?' Aí foi mãozada e chute pra todos os lados. Depois que me bateram, disseram que me confundiram".

Edson explicou que não tem envolvimento com nenhum tipo de crime. "Eu nunca fiz mal nenhum pra ninguém, sempre soube entrar e sair de todos os lugares onde ando. Se a gente não toma providência, pode acontecer com qualquer outro inocente", lamentou o jovem.

A Polícia Militar do Piauí informou que afastou os policiais envolvidos das atividades operacionais. Em nota, a corporação esclareceu que tomou conhecimento sobre ocorrência envolvendo policiais militares durante abordagem. "De imediato, foram adotadas as providências administrativas cabíveis, com o afastamento dos policiais das atividades operacionais e a instauração de procedimento para apuração dos fatos", declarou a PM.