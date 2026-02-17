SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apuração do Carnaval de 2026 de São Paulo, que ocorre na tarde desta terça-feira (17), é marcada por forte apreensão entre as escolas de samba que disputam o título.

A contagem ocorre no Sambódromo do Anhembi, na zona oeste da capital, em uma estrutura onde durante a folia funcionou um camarote.

O local é coberto e protege quem acompanha a divulgação das notas da forte chuva que cai sobre o local na tarde de hoje, acompanhada de ventos.

A apuração é tradicionalmente feita na avenida, mas o temporal previsto a esta tarde levou a organização a mudar os planos.

Dirigentes das agremiações pulam para comemorar a cada dez recebido dos jurados. Isso ocorre também àquelas que estão com risco de cair para o grupo de acesso do Carnaval.

Tags:

Chuva