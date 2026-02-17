RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Policiais militares do Rio prenderam um grupo com 61 pessoas fantasiados de bate-bolas na noite desta segunda-feira (16) na avenida Brasil, no Rio de Janeiro, quando se dirigiam para o Complexo da Penha, na zona norte.
Com o grupo, foram encontradas armas, munições e drogas. O caso será investigado pela Polícia Civil.
Os bate-bolas são grupos carnavalescos que desfilam fantasiados pelas ruas do subúrbio do Rio, batendo bolas de borracha no chão.
Também chamados de Clóvis, eles surgiram na década de 1930, com foliões utilizando roupas bufantes, máscaras e as bolas de borracha.
O grupo de 61 pessoas deixou Nilópolis de ônibus, a caminho do Complexo da Penha, e chamou a atenção do Batalhão de Choque da PM ao passar pelo Piscinão de Ramos, de acordo com a Polícia Militar. Dentro do ônibus, havia foliões exaltados, fazendo bagunça e, conforme a polícia, perturbando a ordem pública.
Os policiais iniciaram o acompanhamento do veículo, até que no Caju realizaram a abordagem. Com o grupo, foram apreendidas duas pistolas, dois revólveres, munições e drogas --cujo total não foi divulgado.
Todos os ocupantes do ônibus foram encaminhados para a 21ª Delegacia de Polícia, em Bonsucesso, que investigará o caso.
