SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Mocidade Alegre é a grande campeã do Carnaval de 2026 em São Paulo. A conquista foi sua 13ª na história da liga desde 1965. As demais foram em 1971, 1972, 1973, 1980, 2004, 2007, 2009, 2012, 2013, 2014, 2023 e 2024.

Com mais este título, a Mocidade se aproxima da Vai-Vai, a recordista do Carnaval de São Paulo com 15 taças.

Terceira escola a desfilar na segunda noite do Carnaval no Sambódromo do Anhembi, a agremiação liderou quase toda a pontuação na apuração desta terça-feira (17).

A comemoração foi imediata na quadra da escola.

Subiram do Grupo de Acesso 1 as escolas de samba Acadêmicos do Tucuruvi e Pérola Negra, que subiram para a divisão especial da festa em apuração realizada na manhã desta terça-feira.

Em uma rapsódia carnavalesca, a Mocidade Alegre veio a seguir e exaltou a trajetória de Léa Garcia, uma das maiores atrizes brasileiras, morta em 2023, aos 90 anos em Gramado, onde receberia uma homenagem. O enredo foi "Malunga Léa - Rapsódia de uma Deusa Negra".

Vestida com as cores do arco-íris, a médica e ex-BBB Thelma Garcia interpretou a pioneira negra do teatro e do cinema no abre-alas. Outro ex-Big Brother, o também médico Fred Nicácio, fez uma conexão entre Abdias do Nascimento, fundador do Teatro Experimental do Negro, e Exu.

Entre outros, o desfile narrou o sucesso da atriz no filme "Orfeu Negro", com a indicação como melhor intérprete no Festival de Cannes em 1957, e a participação em diversas novelas, entre elas "Escrava Isaura", onde interpretou a antagonista Rosa.

Na alegoria final, a atriz Adriana Lessa encarnou Léa Garcia na premiação do Festival de Cinema de Gramado, onde ela morreu antes de receber a homenagem.

A evolução foi um dos destaques do desfile, mas a Mocidade precisou apertar o passo no final. A escola encerrou sua apresentação já nos segundos extras para não ter punição por estouro de tempo.

AS CAMPEÃS DE CADA ANO, DESDE 1965

2026 Mocidade Alegre

2025 Rosas de Ouro

2024 Mocidade Alegre

2023 Mocidade Alegre

2022 Mancha Verde

2021 Desfiles cancelados devido à pandemia de Covid-19

2020 Águia de Ouro

2019 Mancha Verde

2018 Acadêmicos do Tatuapé

2017 Acadêmicos do Tatuapé

2016 Império de Casa Verde

2015 Vai-Vai

2014 Mocidade Alegre

2013 Mocidade Alegre

2012 Mocidade Alegre

2011 Vai-Vai

2010 Rosas de Ouro

2009 Mocidade Alegre

2008 Vai-Vai

2007 Mocidade Alegre

2006 Império de Casa Verde

2005 Império de Casa Verde

2004 Mocidade Alegre

2003 Gaviões da Fiel

2002 Gaviões da Fiel

2001 Vai-Vai e Nenê de Vila Matilde

2000 Vai-Vai e X-9 Paulistana

1999 Gaviões da Fiel e Vai-Vai

1998 Vai-Vai

1997 X-9 Paulistana

1996 Vai-Vai

1995 Gaviões da Fiel

1994 Rosas de Ouro

1993 Camisa Verde e Branco e Vai-Vai

1992 Rosas de Ouro

1991 Camisa Verde e Branco e Rosas de Ouro

1990 Camisa Verde e Branco e Rosas de Ouro

1989 Camisa Verde e Branco

1988 Vai-Vai

1987 Vai-Vai

1986 Vai-Vai

1985 Nenê de Vila Matilde

1984 Rosas de Ouro

1983 Rosas de Ouro

1982 Vai-Vai

1981 Vai-Vai

1980 Mocidade Alegre

1979 Camisa Verde e Branco

1978 Vai-Vai

1977 Camisa Verde e Branco

1976 Camisa Verde e Branco

1975 Camisa Verde e Branco

1974 Camisa Verde e Branco

1973 Mocidade Alegre

1972 Mocidade Alegre

1971 Mocidade Alegre

1970 Nenê de Vila Matilde

1969 Nenê de Vila Matilde

1968 Nenê de Vila Matilde

1967 Unidos do Peruche

1966 Unidos do Peruche

1965 Nenê de Vila Matilde e Unidos do Peruche