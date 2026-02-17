SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Mocidade Alegre é a grande campeã do Carnaval de 2026 em São Paulo. A conquista foi sua 13ª na história da liga desde 1965. As demais foram em 1971, 1972, 1973, 1980, 2004, 2007, 2009, 2012, 2013, 2014, 2023 e 2024.
Com mais este título, a Mocidade se aproxima da Vai-Vai, a recordista do Carnaval de São Paulo com 15 taças.
Terceira escola a desfilar na segunda noite do Carnaval no Sambódromo do Anhembi, a agremiação liderou quase toda a pontuação na apuração desta terça-feira (17).
A comemoração foi imediata na quadra da escola.
Subiram do Grupo de Acesso 1 as escolas de samba Acadêmicos do Tucuruvi e Pérola Negra, que subiram para a divisão especial da festa em apuração realizada na manhã desta terça-feira.
Em uma rapsódia carnavalesca, a Mocidade Alegre veio a seguir e exaltou a trajetória de Léa Garcia, uma das maiores atrizes brasileiras, morta em 2023, aos 90 anos em Gramado, onde receberia uma homenagem. O enredo foi "Malunga Léa - Rapsódia de uma Deusa Negra".
Vestida com as cores do arco-íris, a médica e ex-BBB Thelma Garcia interpretou a pioneira negra do teatro e do cinema no abre-alas. Outro ex-Big Brother, o também médico Fred Nicácio, fez uma conexão entre Abdias do Nascimento, fundador do Teatro Experimental do Negro, e Exu.
Entre outros, o desfile narrou o sucesso da atriz no filme "Orfeu Negro", com a indicação como melhor intérprete no Festival de Cannes em 1957, e a participação em diversas novelas, entre elas "Escrava Isaura", onde interpretou a antagonista Rosa.
Na alegoria final, a atriz Adriana Lessa encarnou Léa Garcia na premiação do Festival de Cinema de Gramado, onde ela morreu antes de receber a homenagem.
A evolução foi um dos destaques do desfile, mas a Mocidade precisou apertar o passo no final. A escola encerrou sua apresentação já nos segundos extras para não ter punição por estouro de tempo.
AS CAMPEÃS DE CADA ANO, DESDE 1965
2026 Mocidade Alegre
2025 Rosas de Ouro
2024 Mocidade Alegre
2023 Mocidade Alegre
2022 Mancha Verde
2021 Desfiles cancelados devido à pandemia de Covid-19
2020 Águia de Ouro
2019 Mancha Verde
2018 Acadêmicos do Tatuapé
2017 Acadêmicos do Tatuapé
2016 Império de Casa Verde
2015 Vai-Vai
2014 Mocidade Alegre
2013 Mocidade Alegre
2012 Mocidade Alegre
2011 Vai-Vai
2010 Rosas de Ouro
2009 Mocidade Alegre
2008 Vai-Vai
2007 Mocidade Alegre
2006 Império de Casa Verde
2005 Império de Casa Verde
2004 Mocidade Alegre
2003 Gaviões da Fiel
2002 Gaviões da Fiel
2001 Vai-Vai e Nenê de Vila Matilde
2000 Vai-Vai e X-9 Paulistana
1999 Gaviões da Fiel e Vai-Vai
1998 Vai-Vai
1997 X-9 Paulistana
1996 Vai-Vai
1995 Gaviões da Fiel
1994 Rosas de Ouro
1993 Camisa Verde e Branco e Vai-Vai
1992 Rosas de Ouro
1991 Camisa Verde e Branco e Rosas de Ouro
1990 Camisa Verde e Branco e Rosas de Ouro
1989 Camisa Verde e Branco
1988 Vai-Vai
1987 Vai-Vai
1986 Vai-Vai
1985 Nenê de Vila Matilde
1984 Rosas de Ouro
1983 Rosas de Ouro
1982 Vai-Vai
1981 Vai-Vai
1980 Mocidade Alegre
1979 Camisa Verde e Branco
1978 Vai-Vai
1977 Camisa Verde e Branco
1976 Camisa Verde e Branco
1975 Camisa Verde e Branco
1974 Camisa Verde e Branco
1973 Mocidade Alegre
1972 Mocidade Alegre
1971 Mocidade Alegre
1970 Nenê de Vila Matilde
1969 Nenê de Vila Matilde
1968 Nenê de Vila Matilde
1967 Unidos do Peruche
1966 Unidos do Peruche
1965 Nenê de Vila Matilde e Unidos do Peruche