SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma falha administrativa foi primordial para o rebaixamento da Sociedade Rosas de Ouro ao Grupo de Acesso 1 do Carnaval de São Paulo, como ficou definido na apuração das notas na tarde desta terça-feira (17) no Sambódromo do Anhembi.

Campeã no ano passado, a escola já começou a disputa perdendo cinco décimos de ponto pela entrega de documentos fora do prazo estabelecido.

Em nota divulgada na última sexta-feira (13), a Liga das Escolas de Samba declarou que os documentos deveriam ter sido impressos e enviados à sua sede até as 23h59 da última segunda-feira (9), o que não foi feito pela escola.

Além desse desconto, a Rosas de Ouro também perdeu pontos importantes em vários quesitos durante a apuração e somou apenas 268,4 pontos, à frente apenas da Águia de Ouro, a segunda rebaixada, com 268,2.

Apesar do tradicional luxo para representar o enredo "Escrito nas Estrelas", empolgando o público com alegorias cheias de luz, não foi o suficiente para os jurados.

O cortejo, que saiu com mais de uma hora de atraso devido a um vazamento de óleo de um dos carros da Acadêmicos do Tatuapé, mostrou o universo desde sua criação até o uso como guia do pensamento e destino humano.