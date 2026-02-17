Vendendo churrasquinho quase em frente ao espaço das crianças, Luna Cristina Vitória, de 26 anos, também deixou os dois filhos, de 5 e 9 anos, lá, nos últimos dias. Ela mora na zona oeste e tem uma barraca próxima ao sambódromo. Os pais dela ajudam nas vendas e a solução foi aderir ao projeto.

Eles dão todo o suporte lá, as crianças jantam, tomam banho, dormem, saem umas 5h20, quando a gente já consegue pegar e levar para casa, contou Luna. O seu filho, Eduardo Vitor Nunes Silva, de 9 anos, aprova. Eu gosto mais de ficar no espaço que dá para desenhar, disse ele, sobre a experiência domingo (15).

Na segunda-feira (16), ele retornou para a família poder trabalhar. Lá a gente come, brinca, dorme, tem uma televisão, é mais confortável, completou.

Lílian Conceição, que trabalha no Largo da Carioca, gostaria que a prefeitura disponibilizasse esse tipo de serviço mais perto de onde está. Lá na Sapucaí, é muito longe para mim. Mas se tivesse aqui, eu botava, porque senão, é só telefone (tela), lamentou.

Na avaliação das mães ambulantes, elas prestam um serviço ao carnaval carioca e recebem pouco apoio em troca. Estamos falando de direitos nossos, como trabalhadoras, e das crianças, disse Caroline Alves da Silva, umas das lideranças do Movimento Elas por Elas.

No entanto, somos invisíveis. Faltam desde políticas públicas a itens básicos de proteção, como guarda-sol, blusa UV e chapéu. Para ela, o lucro com o carnaval deveria prever benefícios para quem entrega os produtos ao público final.