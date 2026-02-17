SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Mocidade Alegre conquistou seu 13º título no Carnaval de São Paulo nesta terça-feira (17), em uma apuração disputada décimo a décimo, como ficou o placar final, e com uma punição que acabou selando o destino da campeã do ano passado, a Rosas de Ouro.
A escola foi rebaixada junto com a Águia de Ouro. Outra campeã tradicional dos desfiles de São Paulo, a Vai-Vai escapou por dois décimos da queda para o Grupo de Acesso 1.
Veja abaixo a lista de todas as campeãs do Carnaval de SP, desde 1965.
AS CAMPEÃS DE CADA ANO, DESDE 1965
2026 Mocidade Alegre
2025 Rosas de Ouro
2024 Mocidade Alegre
2023 Mocidade Alegre
2022 Mancha Verde
2021 Desfiles cancelados devido à pandemia de Covid-19
2020 Águia de Ouro
2019 Mancha Verde
2018 Acadêmicos do Tatuapé
2017 Acadêmicos do Tatuapé
2016 Império de Casa Verde
2015 Vai-Vai
2014 Mocidade Alegre
2013 Mocidade Alegre
2012 Mocidade Alegre
2011 Vai-Vai
2010 Rosas de Ouro
2009 Mocidade Alegre
2008 Vai-Vai
2007 Mocidade Alegre
2006 Império de Casa Verde
2005 Império de Casa Verde
2004 Mocidade Alegre
2003 Gaviões da Fiel
2002 Gaviões da Fiel
2001 Vai-Vai e Nenê de Vila Matilde
2000 Vai-Vai e X-9 Paulistana
1999 Gaviões da Fiel e Vai-Vai
1998 Vai-Vai
1997 X-9 Paulistana
1996 Vai-Vai
1995 Gaviões da Fiel
1994 Rosas de Ouro
1993 Camisa Verde e Branco e Vai-Vai
1992 Rosas de Ouro
1991 Camisa Verde e Branco e Rosas de Ouro
1990 Camisa Verde e Branco e Rosas de Ouro
1989 Camisa Verde e Branco
1988 Vai-Vai
1987 Vai-Vai
1986 Vai-Vai
1985 Nenê de Vila Matilde
1984 Rosas de Ouro
1983 Rosas de Ouro
1982 Vai-Vai
1981 Vai-Vai
1980 Mocidade Alegre
1979 Camisa Verde e Branco
1978 Vai-Vai
1977 Camisa Verde e Branco
1976 Camisa Verde e Branco
1975 Camisa Verde e Branco
1974 Camisa Verde e Branco
1973 Mocidade Alegre
1972 Mocidade Alegre
1971 Mocidade Alegre
1970 Nenê de Vila Matilde
1969 Nenê de Vila Matilde
1968 Nenê de Vila Matilde
1967 Unidos do Peruche
1966 Unidos do Peruche
1965 Nenê de Vila Matilde e Unidos do Peruche
Arte HTML5/Folhagráfico/AFP https://www1.folha.uol.com.br/webstories/entretenimento/2026/02/rainhas-de-bateria-que-fizeram-historia-no-carnaval/ ***