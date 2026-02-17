SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Solange Cruz, presidente da Mocidade, lembrou das dificuldades enfrentadas pela escola neste ano durante a preparação para o Carnaval. "Superamos tudo e o título voltou para nós, voltou para o Limão."

Ela agradeceu a dedicação de todos da escola, que fizeram a festa na avenida conhecer. "Quero agradecer principalmente a comunidade da minha, da nossa Mocidade Alegre."

"Preciso agradecer a todos, cada integrante dessa escola. Cada um de vocês que levaram sorriso e alegria para a avenida. E agradece também quem trabalha nos bastidores, que dificilmente é lembrado, mas que fazem o nosso carnaval".

"Se joga na festa, esquece o amanhã. Nossa escola na rua foi campeã", encerrou a presidenta. Ela foi acompanhada de um coro de "é campeão".