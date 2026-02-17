RIBEIRÃO PRETO, SP, E RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) informou que notificou a Portela após a escola de samba do Rio de Janeiro levar para a Marquês de Sapucaí um drone gigante carregando um homem durante desfile na madrugada de segunda-feira (16).

A performance recebeu aplausos do público do Carnaval carioca ao exibir o integrante "flutuando" sobre a avenida. Esse tipo de prática, porém, é proibido, conforme a Anac.

A agência disse que também notificou a Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro) devido ao caso.

A liga afirmou na tarde desta terça (17) que ainda não tinha recebido ofício sobre o tema. A assessoria de imprensa da Portela não respondeu ao contato da reportagem.

De acordo com a Anac, o regulamento da aviação civil proíbe o transporte de pessoas, animais e artigos perigosos com equipamentos do tipo. A agência alerta para o risco de acidentes, inclusive fatais.

A Anac disse que solicitou à Portela informações sobre o modelo de drone utilizado, número de série, comprovação de registro do equipamento e dados do piloto remoto. A Portela tem dez dias para responder.

A agremiação é a maior campeã do Carnaval carioca e busca encerrar um jejum de títulos que dura desde 2017. Neste ano, apostou em um enredo sobre a ancestralidade negra no Rio Grande do Sul.

A Portela, porém, pode perder pontos porque o seu último carro atrasou para entrar no sambódromo. Com isso, a saída da avenida ocorreu no último minuto. Houve correria da bateria e tensão entre os integrantes.