RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Equipes de apoio do Paraíso do Tuiuti fazem um mutirão para finalizar alegorias a uma hora do início do desfile. A escola é a primeira a desfilar na última noite de desfiles do Grupo Especial.

Pelo menos uma centena de membros da escola se dividem para testar iluminação, finalizar colagem de elementos nos carros e subir destaques.

O trabalho acontece desde o início da manhã, através de revezamento.

A escola de São Cristóvão vai falar sobre o culto de ifá, tradição religiosa propagada em Cuba e que guarda semelhanças com os candomblés praticados no Brasil.