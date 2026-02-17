RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Tradicional no encerramento da semana de Carnaval no Rio de Janeiro, o bloco Planta na Mente é uma das atrações dos blocos nesta Quarta-Feira de Cinzas (18).
Fundado há 16 anos, o cortejo batizou o dia de "Quarta-Feira de Brasas" e sai sob a bandeira da legalização da maconha. O bloco desfila pela Lapa e por ruas do centro da cidade e tem público estimado em 2.000 pessoas.
Com a bateria "Baforada", o cortejo começa às 16h20.
Ao menos outros cinco blocos estão programados para desfilar nesta quarta. O primeiro deles é o Mulheres Rodadas, que afirma ser o primeiro bloco feminista.
Formado por mulheres na produção, bateria e condução, o cortejo sai pelas ruas do Catete e Flamengo a partir das 8h, com previsão de término ao meio-dia.
O Me Enterra Na Quarta sai às 13h, no centro. Na Ilha do Governador, o Ainda Aguento desfila às 11h, e o Guri da Merck sai às 16h, na Taquara, zona sudoeste. No mesmo horário, no Engenho de Dentro, zona norte, começa o cortejo do Chave de Ouro.
Para o fim de semana a expectativa é de centenas de milhares de pessoas nos megablocos da Anitta, no sábado (21), e o Monobloco, no domingo (22).