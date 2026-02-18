RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O último dia de desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro, véspera da apuração, é marcado por recados públicos e pressão nos bastidores à Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba) e aos jurados.

Mesmo ainda sem desfilar --é a última escola do Grupo Especial--, o Salgueiro se antecipou e divulgou nota afirmando que "mantém plena confiança na realização de julgamentos justos, pautado estritamente pelo que for apresentado na avenida".

Nos bastidores, dirigentes do Carnaval entenderam a mensagem como um recado a Ailton Guimarães Jorge, o Capitão Guimarães, condenado pela Justiça como contraventor e patrono da Vila Isabel.

Fontes ouvidas pela Folha afirmam que, ao longo do pré-Carnaval, Guimarães dava indicações de que considerava a Vila a única favorita ao título. O desfile da Viradouro na segunda (16), contudo, colocou a escola de Niterói como postulante.

O patrono do Salgueiro é Adilson de Oliveira Coutinho, o Adilsinho, também apontado por investigações como bicheiro e atualmente foragido.

Horas depois da nota do Salgueiro, um dirigente do Paraíso do Tuiuti afirmou, em discurso no microfone momentos antes do desfile, que confia no "conselho" formado pela velha cúpula, citando nominalmente Capitão Guimarães e Anísio Abraão David, contraventor e patrono da Beija-Flor.

A disputa entre o Salgueiro de Adilsinho e parte da cúpula da Liesa não é nova. Em 2025, insatisfeito com a sétima colocação, que impediu a volta no desfile das campeãs, o Salgueiro divulgou nota afirmando que há "ladrões de plantão" no Carnaval e que não ia "se intimidar com essa quadrilha de canalhas que está tentando acabar com o Carnaval". A nota não citava nomes.

Uma possível vitória da Vila Isabel pode ampliar a alternância de conquistas recentes das escolas de samba lideradas por aqueles que são considerados membros da cúpula do jogo do bicho e do Carnaval.

A Grande Rio, de Jaider Soares, venceu em 2022; a Imperatriz, da família Drumond, venceu em 2023; a família Calil, da Viradouro, em 2024; e a família Abraão David, da Beija-Flor, conquistou o título de 2025.

Entre as famílias da cúpula ainda estão a de Capitão Guimarães, da Vila Isabel, e Rogério de Andrade, da Mocidade.

As escolas de samba não foram encontradas para comentar.

A apuração do Carnaval será realizada nesta quarta-feira (18), na Cidade do Samba.