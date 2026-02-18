RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Fantasias dos ritmistas da Unidos de Vila Isabel têm cheiro de tinta e foram pintadas à mão para o enredo que retrata vida e obra de Heitor dos Prazeres, compositor de sambas do início do século 20.

Heitor também era artista plástico.

O tripé da comissão de frente também é estilizado com pinturas à mão. Já o abre-alas é predominantemente azul e dourado.

O desfile marca a estreia da dupla de carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora na Vila Isabel. Bora e Haddad foram campeões na Grande Rio, em 2022.