SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A chegada de uma nova frente fria à costa do litoral paulista nesta Quarta-Feira de Cinzas (18), aliada à umidade e ao calor que já estão na região, provocará o aumento das instabilidades e pancadas de chuva entre a tarde e a noite em praticamente toda a região Sudeste.

Devido a esse cenário, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu nesta terça (17) um alerta laranja, de perigo, para tempestade em grande parte do estado de São Paulo, incluindo aí a região metropolitana da capital, válido até a manhã de quinta (19).

O instituto prevê chuva entre 30 e 60 mm por hora ou entre 50 e 100 mm por dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h, o que aumenta o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

A Climatempo prevê que a manhã deve começar com sol entre nuvens e tempo firme na maior parte da região. Entre o fim da manhã e o início da tarde, porém, as pancadas se intensificam no sul e litoral paulista e se espalham pelo estado de São Paulo, com intensidade moderada a forte. Também há previsão de chuva no centro-sul, metade oeste paulista e Triângulo Mineiro, além do Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo.

A Climatempo também destaca que há risco de temporais em grande parte da metade leste, interior, nordeste e norte paulista, interior, serra e sul fluminense, além do sul, sudoeste, Zona da Mata e Triângulo Mineiro. No restante do Espírito Santo e no leste e nordeste de Minas, o tempo segue mais firme.

Em relação às temperaturas, elas continuam elevadas, com leve queda no litoral, leste e nordeste paulista e no sul de Minas, mas o tempo permanece abafado. Na Grande São Paulo, os termômetros devem variar da mínima de 20°C de madrugada à máxima de 29°C à tarde.

Com essa previsão, a Defesa Civil do estado reforça a orientação para que a população evite áreas alagadas e locais com risco de correnteza durante períodos de chuva intensa.

Desde o início da Operação Verão, em 1º de dezembro de 2025, o órgão estadual já computou 17 mortes relacionadas às chuvas no estado de São Paulo. A última foi uma mulher de 60 anos que foi levada pela enxurrada no bairro do Mandaqui, zona norte da capital, na última segunda-feira (16).

O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) também emitiu um boletim informando risco moderado para enxurradas, extravasamento de canais e alagamentos em áreas com drenagem deficiente nas regiões geográficas de Campinas, Sorocaba, São José dos Campos e São Paulo.