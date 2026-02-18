SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Motoristas que circulam pela cidade de São Paulo devem ficar atentos para o rodízio de veículos, que volta a valer a partir desta quinta-feira (19). A gestão Ricardo Nunes (MDB) suspendeu a medida na segunda-feira (16) em razão do Carnaval.

Já nesta quarta-feira (18), a circulação de veículos pelo Elevado Presidente João Goulart, o Minhocão, está liberada.

O rodízio de veículos restringe a circulação no centro expandido da capital paulista de segunda a sexta-feira, das 7h às 10h e das 17h às 20h.

A regra segue a numeração final da placa dos veículos de acordo com o dia da semana: segunda-feira (1 e 2), terça-feira (3 e 4), quarta-feira (5 e 6), quinta-feira (7 e 8) e sexta-feira (9 e 0).

Quem também planeja pegar a estrada deve, se possível, evitar os horários de fluxo intenso de veículos para retornar à capital paulista nesta quarta-feira.

*

VEJA OS PIORES HORÁRIOS PARA PEGAR A ESTRADA NESTA QUARTA

Anhanguera-Bandeirantes

- Das 10h às 12h

Castello-Raposo

- Das 6h às 8h e das 15h às 18h

Ayrton Senna-Carvalho Pinto

- Das 10h às 20h

Dutra e Rio Santos

- Das 7h às 19h

Fernão Dias

-

Das 7h às 14h

Das 7h às 14h