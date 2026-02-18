SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma criança de apenas 1 ano morreu após uma árvore cair sobre o veículo em que estava com a família, na tarde desta terça-feira (17). O acidente ocorreu na MG-444, próximo ao km 19, em Capetinga, Minas Gerais.

A família retornava para Ribeirão Preto (SP), onde mora, após viagem de Carnaval para Delfinópolis (MG). No carro -um Jeep Commander prata- estavam um homem de 40 anos, que conduzia o veículo, sua esposa de 36 anos e duas crianças: uma menina de 8 anos e uma bebê de 1 ano, segundo informações do G1.

Árvore atingiu a cadeirinha onde a menina estava, de acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais. Ela chegou a ser levada para o Hospital de Itirapuã (SP), mas não resistiu aos ferimentos. Os demais ocupantes do veículo sofreram apenas ferimentos leves.

A rodovia MG-444 liga o município de Cássia, no Sul de Minas, à divisa com o estado de São Paulo (próximo a Franca), passando por Capetinga. A cidade, com cerca de 6.560 habitantes -dados de 2022 do IBGE- fica a mais de 400 quilômetros de Belo Horizonte.