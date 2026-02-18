SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A escola de samba Rosas de Ouro, rebaixada ao Grupo de Acesso 1 do Carnaval de São Paulo em razão de falha administrativa, afirmou que a dor é coletiva e disse que o momento é de união e reconstrução.

A diretoria da agremiação, em nota divulgada nesta quarta-feira (18), além de agradecer o empenho e dedicação dos componentes, assume a responsabilidade pelo rebaixamento.

"Sabemos que vivemos um dos dias mais difíceis da história da Sociedade Rosas de Ouro. A dor é coletiva, e ela nos atravessa porque amamos profundamente nosso pavilhão. Nossa Diretoria assume integralmente a responsabilidade pelos acontecimentos e pede as mais sinceras desculpas a toda nação azul e rosa", traz a nota.

Campeã do Carnaval 2025, a Rosas entrou na disputa com desconto de 0,5 ponto na nota por ter atrasado a entrega de documentos à Liga das Escolas de Samba.

A escola de samba ainda afirmou que precisa aprender com os erros.

"O momento é de reflexão, união e reconstrução. É hora de aprendermos com os erros, fortalecermos nossos laços e reafirmarmos o compromisso com a nossa comunidade, com nossos segmentos e com cada apaixonado por nossa escola", afirmou.

"A Rosas de Ouro é maior do que qualquer adversidade. Seguiremos firmes trabalhando com humildade e determinação para honrar nossa história e escrever, juntos, novos capítulos de superação!", finalizou a nota.

Nas redes sociais, o posicionamento dividiu opiniões. Alguns membros da escola criticaram a falta de organização da agremiação chamando a falha de "inadmissível" e cobrando a responsabilização de quem teria a função de entregar a documentação.

Já outros manifestaram apoio à escola e fazendo coro de que em 2027 a retornarão ao Grupo Especial.

Ao todo, a agremiação chegou a 268,4 pontos e foi a penúltima colocada. Se não tivesse o desconto de 0,5 ponto, Vai-Vai teria sido rebaixada em seu lugar juntamente com a Águia de Ouro, última colocada.

Além desse desconto, a Rosas de Ouro também perdeu pontos importantes em quesitos como samba-enredo, bateria e comissão de frente.

Com o enredo "Escrito nas Estrelas", a escola chegou a empolgar o público com alegorias cheias de luz. O cortejo, que saiu com mais de uma hora de atraso devido a um vazamento de óleo de um dos carros da Acadêmicos do Tatuapé, mostrou o universo desde sua criação até o uso como guia do pensamento e destino humano.