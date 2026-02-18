SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)- Um ônibus que fazia a linha 7016/10 - Jardim Ângela - Terminal Santo Amaro foi incendiado na noite desta terça-feira (17) na avenida Guarapiranga, na zona sul de São Paulo.

Um grupo de pessoas parou o veículo e obrigou o motorista e os passageiros a descerem. O caso aconteceu às 23h28 de ontem, segundo a SPTrans.

Após esvaziar o ônibus, eles atearam fogo no coletivo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e apagou o fogo.

Ninguém se feriu na ocorrência, mas o veículo ficou destruído. Imagens divulgadas pela TV Globo na manhã de hoje mostram que o fogo tomou todos os assentos do ônibus.

Uma das faixas no sentido bairro da avenida foi bloqueada para perícia no ônibus. Ela seguia fechada às 8h50, segundo a CET.

Por causa do bloqueio, oito linhas precisaram ser desviadas até as 4h, segundo a SPTrans. A situação das linhas foi normalizada de manhã.

O ônibus era operado pela viação Metrópole. O UOL tenta contato com a empresa para saber a dimensão do prejuízo financeiro causado pela destruição do veículo. O espaço será atualizado se houver posicionamento.

Ninguém foi preso até o momento. O caso foi registrado como incêndio e extravio e é investigado pelo 11º DP, de Santo Amaro.