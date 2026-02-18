SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um adolescente de 16 anos foi morto com um tiro na cabeça durante uma brincadeira com o revólver do pai de um colega no bairro de Jardim Guarujá, na zona sul de São Paulo.

O garoto que foi baleado estava gravando o colega rodar o tambor do revólver quando foi atingido, segundo informações preliminares. A vítima estava na casa de um parente desse colega, que também tem 16 anos, no momento do crime. O caso aconteceu na segunda-feira (16).

Vítima foi levada ao Hospital M'Boi Mirim, mas teve a morte constatada no local. O corpo dele foi enterrado na manhã de hoje no Cemitério Jardim da Paz, em Embú das Artes.

Adolescente fugiu com o pai em um carro após o ocorrido. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a mãe do garoto disse que ele se apresentaria à polícia com um advogado, o que não teria acontecido até a manhã desta quarta-feira (18).

O caso foi registrado como homicídio no 47º DP do Capão Redondo. A Polícia Civil disse que faz diligências para investigar os fatos.