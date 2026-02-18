SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O rodízio de veículos na capital paulista, que estava suspenso desde segunda-feira por causa do Carnaval, volta a valer nesta quinta-feita (19).

A suspensão acaba com o fim do feriado. Até o fim do dia de hoje, veículos que têm as placas com finais 5 e 6 ainda estão livres das restrições do rodízio.

Rodízio recomeça amanhã com veículos de placas com finais 7 e 8. Oficialmente chamada de Operação Horário de Pico, o esquema restringe a circulação no chamado anel viário da cidade nos períodos da manhã, das 7h às 10h, e da tarde, das 17h às 20h.

Segunda-feira: finais 1 e 2

Terça-feira: finais 3 e 4

Quarta-feira: finais 5 e 6

Quinta-feira: finais 7 e 8

Sexta-feira: finais 9 e 0

O tráfego no Elevado Presidente João Goulart, o Minhocão, já ocorre normalmente na quarta-feira de Cinzas. No final de semana e ontem, ele operou apenas como parque. No próximo domingo, no entanto, a via permanecerá aberta para a circulação de veículos das 7h às 20h.

ONDE O RODÍZIO É VÁLIDO

Veículos ficam impedidos de circular em vias do centro expandido. Isso inclui as marginais Tietê e Pinheiros, avenidas dos Bandeirantes e Afonso D'Escragnolle Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, avenidas Tancredo Neves e Juntas Provisórias, Viaduto Grande São Paulo e avenidas Professor Luís Inácio de Anhaia Melo e Salim Farah Maluf.

Multa de R$ 130,16 e 4 pontos na carteira. Romper o rodízio é considerado uma infração média pelo Código de Trânsito Brasileiro.