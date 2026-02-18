SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Quaresma, que começa nesta quarta-feira (18), marca um período de reflexão e preparação para a Páscoa no calendário cristão.

O QUE É A QUARESMA

A Quaresma é uma tradição cristã que dura cerca de 40 dias, começando na Quarta-Feira de Cinzas e terminando na Quinta-Feira Santa, antes da missa da Santa Ceia. Em 2026, o período vai de 18 de fevereiro a 2 de abril. A Quarta de Cinzas é marcada por uma cerimônia em que são queimadas folhas, e os fiéis recebem um pouco do pó sobre a cabeça ou a testa, para lembrar que "do pó viemos e ao pó voltaremos".

Durante a Quaresma, os fiéis são convidados a praticar o jejum, a caridade e a oração, como forma de preparação espiritual para a celebração da ressurreição de Jesus Cristo. A tradição é especialmente observada por católicos, ortodoxos, anglicanos e luteranos. Evangélicos costumam não seguir este calendário, mas podem praticar jejuns em outros momentos do ano.

O número 40 tem forte significado simbólico no cristianismo. Ele remete ao tempo em que Jesus jejuou no deserto, aos 40 dias do dilúvio e aos 40 anos do povo hebreu no deserto.

O QUE PODE E O QUE NÃO PODE COMER NA QUARESMA

Na tradição católica, há recomendações claras para o período. O mais conhecido é evitar o consumo de carne vermelha na Quarta-Feira de Cinzas e na Sexta-Feira Santa. Nessas datas, a igreja sugere jejum e abstinência de carne, podendo ser substituída por peixe, considerado alimento mais simples e de forte valor simbólico na fé cristã.

Além disso, a recomendação é que todas as sextas-feiras da Quaresma sejam vividas com mais simplicidade. Igreja sugere que fiéis deixem de consumir alimentos ou bebidas de sua preferência, ou realize outras formas de pequenos sacrifícios.

O jejum costuma ser orientado para pessoas entre 18 e 58 anos e envolve limitar-se a uma refeição completa ao dia. Crianças, idosos e pessoas com problemas de saúde não são obrigadas a seguir a regra.

O objetivo das práticas é estimular a reflexão, a solidariedade e o desapego a prazeres materiais, preparando o fiel para a Páscoa.

CONTEXTO E ORIGEM DA QUARESMA

A origem da Quaresma está ligada ao Concílio de Niceia, no século 4, quando se estabeleceu o calendário da Páscoa e a duração do período de preparação. O sentido de jejum e penitência foi sendo consolidado ao longo dos séculos, associado à ideia de renovação espiritual.

No Brasil, a Quaresma influencia costumes e até o calendário de feriados. A Quarta-Feira de Cinzas é ponto facultativo na maioria das cidades, e a Sexta-Feira Santa é feriado nacional.