SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Carnaval de Salvador foi marcado pela presença de celebs, mas também por polêmicas e embates entre grandes nomes da folia.

Bruna Marquezine apresentou o Carnaval a Shawn Mendes. Acompanhados de Sasha e João Lucas, o casal dançou muito no trio elétrico de Ivete Sangalo no sábado (14). A cantora mostrou nas redes sociais o momento em que eles vão cumprimentá-la em seu camarim:

Circulou pelas redes um vídeo de Jojo Todynho sendo supostamente barrada num trio, mas ela negou. "Eu tava esperando o Pedro e Michelle, porque eu fui pela frente, mas era na parte de trás. Pegaram isso e postaram dizendo que eu fui barrada no trio de Bell. Gente... Passa essa vergonha não", disse nas redes sociais.

Carlinhos Brown defendeu Claudia Leitte das acusações de intolerância religiosa. A cantora responde a processo após trocar "Yemanjá" por "Yeshua" (Jesus, em hebraico) em letra de música, e ao subir em seu trio elétrico o músico afirmou: "Ela comanda do seu jeito a sua missão. Claudia, não ligue para aqueles que ficam dizendo que você não pode falar de Deus no Carnaval. Em todos os lugares tem que se falar de Deus".

Carla Perez se retratou após subir nos ombros de um segurança negro para se aproximar do público. O vídeo viralizou e ela pediu desculpas: "A imagem que ficou é dura, e eu reconheço isso. Ainda que a intenção tenha sido boa, a cena reproduz simbologias que nos atravessam enquanto sociedade. Remete a desigualdades históricas que estruturam o nosso país e que jamais podem ser naturalizadas. Nada justifica".

A ordem dos desfiles no Circuito Dodô (Barra-Ondina) foi motivo de muitas discussões. O regulamento determina que a fila siga a antiguidade dos blocos, mas na prática atrações com maior apelo turístico e midiático ocupam horários mais valorizados.

Na segunda-feira (16), houve uma "corrida dos trios". De acordo com a programação oficial, Daniela Mercury entraria depois de Carla Cristina e antes do Cortejo Afro e de Psirico. No entanto, Psirico entrou na avenida antes dos outros blocos, irritando Daniela Mercury. No meio do desfile, outra reviravolta: o trio dele quebrou e foi ultrapassado pelo da cantora, que afirmou: "A gente só está ocupando o nosso lugar. Um beijo, amo você".

O bloco de Anitta teve superlotação, empurrões e confusão. Depois, a Prefeitura anunciou que policiais passariam a fazer uma barreira de proteção, mas a cantora disse que a solução é outra: "Acredito que se espaçar um pouco mais o tempo entre a saída dos trios, ajudaria demais nesse problema".