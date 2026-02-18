SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ônibus da linha 7016/10 Jardim Ângela?Terminal Santo Amaro foi alvo de um ataque criminoso na noite de terça-feira (17), na avenida Guarapiranga, zona sul de São Paulo. O veículo, da empresa Metrópole, foi incendiado por um grupo de pessoas por volta das 23h30.

De acordo com informações da SSP (Secretaria da Segurança Pública) e da SPTrans, o motorista relatou que o veículo foi interceptado por um grupo de homens que o obrigaram a desembarcar do coletivo. Na sequência, os suspeitos atearam fogo ao ônibus. O condutor afirmou ainda que seus documentos e o aparelho celular ficaram no interior do ônibus e foram queimados no incêndio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas e a Polícia Militar foi ao local para coletar informações crime. Não houve registro de vítimas.

A perícia técnica foi solicitada para o local e a ocorrência foi registrada como incêndio e extravio no 11° DP (Santo Amaro). A Polícia Civil investiga a autoria do crime.

Em nota, a SPTrans e a SMT (Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte) repudiaram e lamentaram o ataque. A ação causou transtornos aos passageiros da região e forçou o desvio de oito linhas de ônibus até as 4h desta quarta-feira (18).

VEJA AS LINHAS AFETADAS PELOS DESVIOS:

- 6008/10 Jd. Planalto - Est. Sto. Amaro/Guido Caloi

- 6028/10 Riviera - Term. Sto. Amaro

- 6035/21 Vl. Gilda - Term. Guarapiranga

- 7004/10 Term. Jd. Jacira - Est. Sto. Amaro/Guido Caloi

- 7016/10 Jd. Ângela - Term. Sto. Amaro

- 7023/10 Jd. Nakamura - Term. Sto. Amaro

- N738/11 Term. Guarapiranga - Pq. do Lago

- N743/11 Term. João Dias - Jd. Planalto