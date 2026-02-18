No litoral Sul, entre as cidades de Itanhaém e Ilha Comprida, foram 28 vítimas salvas. No litoral Norte, entre São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba, foram resgatadas 130 pessoas.

Um dos casos de destaque foi o salvamento de duas adolescentes de 12 e 15 anos, que foram retiradas do mar em segurança. Uma delas havia pulado na água de uma pedra. Outro caso foi o salvamento de um banhista que ficou à deriva em Ubatuba e precisou ser resgatado com o helicóptero Águia 11, da Polícia Militar. Em Ubatuba, cinco pessoas de aproximadamente 25 anos, entraram no mar em área sinalizada com alerta de perigo e foram arrastadas pela correnteza. Todas foram retiradas da água em segurança.

Segundo o governo estadual, além dos resgates, as equipes do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) intensificaram o trabalho de prevenção, totalizando 52,1 mil intervenções no carnaval. As ações incluíram orientações diretas aos banhistas, sinalização de áreas de risco e intervenções antecipadas para evitar afogamentos.

De acordo com o GBMar, a maioria das ocorrências está relacionada ao desrespeito à sinalização e à entrada em áreas de risco, especialmente em dias de grande movimentação nas praias. Orientamos os banhistas a respeitarem as recomendações dos guarda-vidas, a evitarem locais não sinalizados e a redobrarem a atenção às condições do mar.

Tags:

Afogamento | Banhista | Carnaval 2026 | Litoral Paulista | Vítimas