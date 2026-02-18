RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de Minas Gerais investiga o caso de uma mulher de 27 anos que foi arrastada por um carro na madrugada de domingo (15) no centro da cidade de Morro do Pilar, na região central do estado. Ela afirmou aos policiais que o motorista era seu ex-namorado

Ela foi socorrida, e o suspeito, de 37 anos, não foi localizado. Eles não tiveram os nomes divulgados.

O caso é investigado pela Delegacia de Conceição do Mato Dentro (MG).

Câmeras de segurança registraram o momento em que um carro prata passa em alta velocidade pela rua Capitão Modesto Vieira. A mulher estava presa à lateral do veículo, em um ponto que não aparece nas imagens. Após percorrer cerca de 400 metros, o motorista parou, ela conseguiu se soltar, e ele deixou o local em prestar socorro.

De acordo com o registro policial, a ocorrência foi inicialmente comunicada como atropelamento. Quando os militares chegaram, a vítima recebia atendimento médico. Ela teve fratura na fíbula direita (um dos ossos da perna) e diversas escoriações.

Conforme o boletim de ocorrência, o motorista teria se aproximado do carro em que ela estava e dito que não aceitava o fim do relacionamento. Em seguida, teria bloqueado o veículo.

Ainda segundo o registro, ao sair do automóvel e se dirigir ao carro do suspeito, a mulher foi derrubada quando ele abriu a porta. O pé dela ficou preso entre o pneu dianteiro e o paralama.

A vítima foi encaminhada ao Hospital João 23, em Belo Horizonte. A Secretaria de Saúde de Minas Gerais informou que não divulga estado de saúde dos pacientes.