SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dois homens, pai e filho, morreram após serem esfaqueados durante uma briga generalizada em Aracruz (ES) na madrugada da última segunda-feira (16).

O tatuador Jocktan Souza, 33, e Enock da Paixão, 59, teriam se envolvido em uma briga com um grupo de pessoas. O caso ocorreu em uma rua do bairro Segatto, em meio às festividades de Carnaval, de acordo com informações da Polícia Militar.

Os dois teriam sido agredidos por ao menos três homens. Imagens obtidas e divulgadas pelo jornal Gazeta ES mostram o momento em que um deles é atacado com chutes, socos e facadas, caindo no chão no meio da via com o impacto dos golpes.

Jocktan morreu ainda no local. Ele e o pai foram encontrados pelos militares caídos no chão com perfurações de faca. Enock foi socorrido para o Hospital São Camilo, no bairro Vila Rica, mas morreu horas depois, por volta das 13h.

O grupo de agressores fugiu. Segundo a PM, eles entraram em um carro de cor vermelha e fugiram para uma direção desconhecida.

No local do crime, um jovem, 25, se apresentou à equipe policial como testemunha. Os PMs, no entanto, constataram, por meio das gravações de câmera de segurança, que ele era um dos participantes das agressões.

Ele foi autuado em flagrante por homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Aracruz afirmou que continua investigando o caso para localizar os outros possíveis envolvidos. Não foi informado o que teria iniciado a confusão que matou os dois homens.