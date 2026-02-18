RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Os corpos de três suspeitos de participação na morte de uma menina de oito anos em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, foram encontrados nesta quarta-feira (18), de acordo com informações da Polícia Civil do Rio de Janeiro. As circunstâncias do caso estão sob investigação.

A menina Valentina Santos morreu após ser baleada em uma tentativa de assalto que ocorreu na noite de 11 de fevereiro. A criança e o pai estavam em um carro no bairro Engenho Pequeno quando os criminosos se aproximaram em outro veículo.

A menina foi baleada na ocasião e chegou a ser internada em estado gravíssimo no Hospital Geral de Nova Iguaçu. Ela passou por cirurgia e ficou sob monitoramento, mas não resistiu.

Conforme a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, os corpos encontrados nesta quarta são de João Vitor Teixeira Araújo, Lucas Pereira dos Santos Plínio e Weslley Oliveira de Souza.

Segundo a polícia, o trio era investigado pela morte de Valentina e era considerado foragido desde o início da semana, após pedido de prisão feito à Justiça.

Ainda de acordo com as informações oficiais, os três tinham anotações criminais anteriores e já haviam sido presos em outras ocasiões.

A identificação dos suspeitos foi anunciada pelo secretário de Polícia Civil do Rio de Janeiro, delegado Felipe Curi, em um vídeo divulgado nas redes sociais na segunda-feira (16). Conforme a publicação, João Vitor tinha 19 anos, Lucas, 25, e Weslley, 23.

Nesta quarta, Curi publicou outro vídeo sobre o caso. Na nova gravação, o secretário afirmou que o trio foi executado por "narcoterroristas do Comando Vermelho que estavam com medo de operações da Polícia Civil nos seus redutos".

QUARTO CORPO É LOCALIZADO

A polícia também confirmou nesta quarta a localização de um quarto corpo em Nova Iguaçu. Ele foi identificado como Wilson de Oliveira de Santana Adriano.

Conforme a investigação, Adriano era suspeito de praticar roubos com o mesmo grupo, mas, até o momento, não há indícios de sua participação no crime contra a menina Valentina.

"As circunstâncias das mortes são apuradas. As investigações prosseguem para esclarecer todos os fatos e responsabilizar criminalmente os envolvidos", disse a polícia em nota.