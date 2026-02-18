RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O presidente de honra da Acadêmicos do Grande Rio, Jayder Soares, arremessou uma cadeira em direção a jornalistas na área de dispersão da Marquês de Sapucaí, após a passagem da escola na madrugada desta quarta-feira (18).

Os jornalistas estavam na dispersão para cobrir o fim do desfile de Virginia Fonseca, rainha de bateria da Grande Rio.

A passagem da influenciadora pelo sambódromo foi marcada por confusão. Pessoas com camisas da diretoria da escola empurraram repórteres e fotógrafos na concentração e durante o desfile.

A Folha procurou a assessoria de imprensa da Grande Rio por WhatsApp e telefone desde as 9h desta quarta. Não houve resposta até a publicação.

Repórteres da TV Globo, que possui os direitos de transmissão dos desfiles, saíram com cortes nas pernas e roupas rasgadas. A emissora não respondeu a um pedido de comentário por email.

Jayder acompanhou Virginia no caminho à concentração. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o presidente de honra da Grande Rio chamando uma jornalista de "mentirosa", após ela reclamar que seguranças estavam batendo.

Relatos colhidos pela Folha apontam outros episódios de tentativas de agressão por parte de Jayder durante desfiles.

O presidente de honra da escola foi o responsável por convidar Virginia Fonseca para ser rainha de bateria, em substituição à atriz Paolla Oliveira. A influenciadora estava acompanhada de ao menos 20 seguranças e de integrantes da agremiação.

Durante o desfile, Virginia mostrou incômodo com parte da fantasia e aparentava dor. A costeira foi retirada na segunda metade da apresentação.