SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) resgatou 340 vítimas de afogamento em todo litoral de São Paulo durante os quatro dias de Carnaval.

Baixada Santista concentrou o maior número de atendimentos durante o Carnaval no litoral paulista. As cidades registraram o seguinte número de vítimas salvas: Guarujá (139, incluindo dois salvamentos especiais), Santos (4), Bertioga (9), Praia Grande (20), Mongaguá (20), Itanhaém (27) e Ilha Comprida (1).

No litoral Norte, São Sebastião teve o maior número de resgates, com 67 vítimas salvas. Também houve atendimentos em Ubatuba (42), Ilhabela (7) e Caraguatatuba (6).

Durante o Carnaval, foi registrada uma morte na Praia do Perequê, no Guarujá. A vítima é um adolescente de 15 anos, morador da capital paulista. Testemunhas relataram aos bombeiros que o jovem entrou no mar para nadar, possivelmente pisou em um buraco e começou a se afogar, não sendo possível o salvamento por pessoas próximas. Também foi registrado um caso de desaparecimento.

O GBMar destacou também resgates preventivos, como dois homens retirados de uma corrente de retorno na Praia da Enseada, no Guarujá. Em nota, o grupamento afirmou que o "baixo número de óbitos, diante do alto volume de ocorrências, reflete a eficiência do sistema de prevenção, a rápida resposta operacional e a presença ostensiva de guarda-vidas ao longo do litoral paulista".