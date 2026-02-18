SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A escola Acadêmicos de Niterói, que homenageou o presidente Lula no desfile deste ano na Sapucaí, foi rebaixada um ano após ascender ao Grupo Especial. Na apuração, nesta quarta (18), a agremiação somou apenas 264,6 pontos.

Além de saudar a história do petista, a apresentação também fez críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), rival de Lula retratado como palhaço Bozo na avenida.

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, assistiu à homenagem com o presidente e causou surpresa ao não desfilar. Ela era esperada no último carro da escola e foi substituída pela cantora Fafá de Belém.

O samba-enredo gerou controvérsia devido ao risco de resultar em propaganda política antecipada no ano eleitoral. Lula deve concorrer à reeleição em 2026.

O presidente esteve em um camarote na Sapucaí, de onde acenou para apoiadores nas arquibancadas.

A escola recebeu as menores notas em sete dos nove quesitos: comissão de frente, bateria, mestre-sala e porta-bandeira, alegorias e adereços, harmonia, fantasia e enredo.

As únicas notas máximas obtidas pela agremiação foram em samba-enredo.