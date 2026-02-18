SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher foi morta a tiros pelo ex-companheiro, na segunda-feira (16), na zona rural de Rio Negrinho, na região norte de Santa Catarina.

Pricila Maria Dolla Gomes, 37, foi morta a tiros dentro de casa pelo ex-companheiro, um homem de 28 anos. A vítima foi atingida por dois disparos na região do tórax e morreu no local. As informações são das polícias Civil e Militar de Santa Catarina.

Suspeito atirou na própria cabeça após matar a esposa. Entretanto, o homem não morreu, foi socorrido e está internado sob escolta policial na Fundação Hospitalar de Rio Negrinho. O estado dele é considerado grave, de acordo com a PM.

Motivação para o crime seria inconformismo do suspeito com o término da relação. Testemunhas relataram aos investigadores que Pricila e o suspeito namoravam há cerca de seis meses, mas ela terminou o namoro e ele não quis aceitar. Por esse motivo, tirou a vida dela.

Antes de matar Pricila, o suspeito fez uma chamada de vídeo para um familiar. As imagens, que passaram a circular nas redes sociais, mostram o homem armado, enquanto a vítima tenta acalmá-lo e implora pela própria vida.

Pricila chega a pedir "por favor" e diz que tem um filho para criar. "Solta a arma, por favor. Eu não vou mexer nela [a arma]. Você sabe que eu tenho medo. Por favor, eu tô pedindo. Eu tenho um filho".

Na sequência, o homem aponta a arma para Pricila e encerra a chamada. Polícia apura se foi após desligar que ele atirou contra a ex-companheira.

Caso segue sob investigação da Polícia Civil de Santa Catarina. Como o homem não teve o nome divulgado, não foi possível localizar sua defesa para pedir posicionamento.

EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 -Central de Atendimento à Mulher- e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.