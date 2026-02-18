SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) lançou nesta Quarta-Feira de Cinzas (18) a Campanha da Fraternidade de 2026, que terá como foco a crise habitacional no Brasil.

Com o tema "fraternidade e moradia" e o lema "Ele veio morar entre nós" (Jo 1,14), a iniciativa convida a Igreja Católica e a sociedade a refletirem sobre a moradia como "direito fundamental e expressão concreta da dignidade humana".

A campanha foi apresentada na sede da CNBB, em Brasília. Na cerimônia, o secretário-executivo de campanhas da entidade, padre Jean Poul, leu a mensagem do papa Leão 14 para a Quaresma.

No texto, o pontífice ressalta a tradição de mais de 60 anos da Campanha da Fraternidade como expressão da fé da Igreja Católica no Brasil, especialmente no compromisso com os mais pobres, "os verdadeiros destinatários de nosso amor preferencial".

"Desejo igualmente que as iniciativas nascidas a partir da Campanha da Fraternidade possam inspirar as autoridades governamentais a promover políticas públicas a fim de que, trabalhando todos em conjunto, seja possível oferecer à população mais carente melhorias significativas nas condições de habitação", completa o comunicado do papa.

Em 2025, a Campanha da Fraternidade abordou o tema "Fraternidade e Ecologia Integral".

Criada na Arquidiocese de Natal, em 1962, a Campanha da Fraternidade é uma iniciativa anual da CNBB, lançada antes da Quaresma ?período no calendário cristão voltado à oração, reflexão e jejum. As campanhas têm como objetivo conscientizar fiéis e a sociedade em geral a respeito de problemas sociais e mobilizar ações concretas para a redução das desigualdades.

A primeira edição nacional, em 1964, teve como tema "Igreja em renovação" e o lema "Lembre-se: você também é Igreja".